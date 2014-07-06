西宝生物
欢迎访问西宝生物科研产品官网 !

西宝生物

西宝生物中国生命科学领域优选的综合服务商

全国服务热线：400-021-8158

24小时短信服务: 13917439331

您是否在搜：核酸室温保存 | 二噁英检测 | 食品安全 | 玛卡提取物 | 维生素K2 | 修饰性PEG | 岩藻糖

产品中心

科研产品

品牌产品

技术服务

健康保健

更多 +
产品订购热线：400-021-8158

姓名：

手机：

免费获取最新产品目录或专刊
选择西宝生物的四大理由

18年GMP药企定点供应商

专业服务十余载，是生物制药企业的定点供应商

产品质量稳定，批次间波动小，性价比高

独家代理或一级代理部分国内外知名品牌，货期有保障

100万种单品一站式现货采购

80多个品牌，100万种产品，涵盖面广，客户选择余地大

自有西宝商场，网上便利购物，提供一站式采购服务

与EMS、韵达、华宇物流等长期合作，售后服务有专业团队保障

提供项目课题整体解决方案

针对客户课题和项目要求，提供整体解决方案

PEG修饰剂和功能性聚合物提供量身定制，品种超过3000种

拥有知识产权，知名高校科研组做后盾，科研力量强

产品经过多重验证保障

自营进出口，无假货，质量有保障

诊断类原料和试剂全国销量良好

国外品牌试剂原装进口，自有品牌试剂经客户长期验证使用

全国服务热线：400-021-8158
西宝生物解决方案
更多 +

客户眼中的西宝生物

中科院上海营养与健康研究所专家团队莅临西宝生物考察

中科院上海营养与健康研究所专家团队莅临西宝生物考察

2019年3月22日中国科学院上海营养与健康研究所所长 陈雁携张宇、姚刚等专家莅临我司考察交流。

热烈祝贺西宝生物成为爱尔兰Aalto代理

热烈祝贺西宝生物成为爱尔兰Aalto代理

2018年3月14日， 在爱尔兰副总理兼外长Simon Coveney （西蒙.科文尼） 和爱尔兰驻华大使Eoin O'Leary（李修文）见证下，西宝生物科技（上海）股份有限公司...

更多 +

荣誉资质

全国服务热线：400-021-8158
立即咨询
更多 +

西宝生物剪影

更多 +

走进西宝生物

自营进出口，品种齐全，品质保障

西宝生物科技（上海）股份有限公司创建于2003年。2021年6月，位于上海浦东新区川沙精工园内的研发中心落成，公司顺利迁入。西宝生物是集诊断试剂原料与疫苗、科研试剂的研发、生产、技术服务和销售于一体的创新研发型高新技术企业。公司先后通过了ISO9001、ISO14001和ISO45001管理体系的认证，并取得“国家高新技术企业”和上海市“专精特新”企业等荣誉。

更多 +

行业新闻

PNAS：新技术让癌细胞更容易暴露出来

日本北海道大学和美国密苏里大学等机构的研究人员开发出一种新技术，以增加癌细胞中MHC I类分子的数量。据介绍，这种新方法有望增强免疫系统检测和消除癌细胞的能力。

> more
更多 +

常见问题解答

FUJIFILM Wako 内毒素检测相关问题答疑
Q1.　如何溶解内毒素标准品？ 日本药典内毒素标准品（JP-RSE）：加入内毒素检测用水使内毒素限...
聚乙二醇主链ELISA试剂盒使用说明书
Life Diagnostics生产的聚乙二醇 ELISA 试剂盒，可以测量聚乙二醇结合蛋白中的聚乙...
如何使用抗-PEG琼脂糖亲和纯化mPEG-BSA
使用9B5抗-聚乙二醇琼脂糖亲和纯化20kDa的甲氧基聚乙二醇-牛血清白蛋白的方法和实验结果
为什么使用了wako的PVSK滴定溶液（货号167-28105，替代164-21655），测阳离子电荷密度的结果和原先有偏差
在胶体滴定法中，聚乙烯醇硫酸钾滴定液用作参照试剂。为保证可追溯性，以确保检测值与国际惯例一致，Fuj...
凝胶渗透色谱法的验证
用于测定聚苯乙烯和其它四氢呋喃可溶聚合物的数均、重均、粘均、峰均，Z均，分子量分布和特性粘度
有关分子量的若干问题 - 一个已知聚合物样品其分子量是什么？
聚合物不具有单一的分子量；我们通常用一系列分子量的平均值来表征聚合物，例如，重均（Mw），数均（Mn...
纤维素内切酶T片剂(T-CTZ)可以替代羧甲基纤维素（CMC)用于不同来源的纤维素酶检测吗？
我们推荐所有的纤维素内切酶检测都使用纤维素内切酶T片剂(T-CTZ)，完全替代CMC。
化学试剂的纯度与分级标准
为了使各种规格和化学试剂实行标准化和控制试剂产品的质量，并使买卖双方在发生争议时有据可依，人们便制定...
【技术问答】Ludger DMB唾液酸释放标记试剂盒问题集锦
Ludger DMB唾液酸释放标记试剂盒问题集锦
纤维素内切酶T片剂(T-CTZ)能用于牛仔布洗涤工序中纤维素酶活性的精确测定吗？
制定纤维素酶用于牛仔布洗涤标准化工序的公司也同样使用Megazyme的纤维素内切酶T片剂(T-CTZ...
我们使用纤维素内切酶T片剂(T-CTZ)作为纤维素酶分析的底物，但使用了与指导手册上不同的参数。我该如何计算活性？
你需要建立新的标准曲线。首先, 按CM-纤维素 4M和Nelson/Somogyi还原糖方法，标定经...
能在不同温度下进行纤维素内切酶T片剂(T-CTZ)检测么？
可以在不同温度下进行纤维素内切酶T片剂检测。不过这样操作，因使用了不同参数，会影响到标准曲线。 可以...

请直接填写您的需求，我方在收到您的要求后尽快联系您

  • 公司名称： *
  • 联 系 人： *
  • 联系电话： *
  • 要 求：
  • 验证码： 点击刷新 换一张 

* 我们将立即赠送最新产品目录或专刊

友情链接申请入口 >>

友情链接

友情链接

西宝商城 | 生物试剂核心原料 | 新材料 | 康美多 | 国际站 Allinno.com | 新生物 | 富士-和光 （FUJIFILM-Wako）

首页解决方案产品中心资讯中心客户见证 代理招商 人才招聘关于西宝网站地图
西宝生物

西宝生物旗下网站: 官网 - 生物试剂原料 | cxbio - 科研试剂 | jemyork - 新材料 | 西宝商城 | 西宝外贸官网(En)

Copyright © 1999-2020 Seebio Biotech (Shanghai) Co.,Ltd. All Rights Reserved.

西宝生物科技（上海）股份有限公司旗下生命科学产品网站     版权所有

总部：中国（上海）自由贸易试验区毕升路299弄11号502室  邮编：201204

研发生产中心：上海市浦东新区川宏路508号5幢   邮编：201202

电话：+86-21-50272975/76/77/78/81     移动总机：13917439331

传真： +86-21-50272982    Email：info@seebio.cn

沪ICP备05006812号-1

  • 手机网站二维码
  • 官方微信二维码