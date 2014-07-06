西宝生物科技（上海）股份有限公司创建于2003年。2021年6月，位于上海浦东新区川沙精工园内的研发中心落成，公司顺利迁入。西宝生物是集诊断试剂原料与疫苗、科研试剂的研发、生产、技术服务和销售于一体的创新研发型高新技术企业。公司先后通过了ISO9001、ISO14001和ISO45001管理体系的认证，并取得“国家高新技术企业”和上海市“专精特新”企业等荣誉。