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健康保健
- 蛋白酶K (源自林伯氏白色念球菌)
- 茚三酮显色溶液套装，日立分析仪专用 (299-70501)
- StemSure(R) 人多能干细胞培养基
- Peroxidase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (115-035-003)
- 细菌、真菌高灵敏度检测试剂 SLP-HS Single Reagent Set II
- 全能核酸酶
- 吡喹酮
- 新型冠状病毒RBD蛋白(Fc Tag)
- 新型冠状病毒S1蛋白(His Tag)
- 测序级天冬氨酰蛋白内切酶 Endoproteinase Asp-N
- 测序级谷氨酰蛋白内切酶 Endoproteinase Glu-C
- 抗聚乙二醇单克隆抗体 1D9-6
- 抗甲氧基聚乙二醇单克隆抗体 5D6-3
- 重组CRISPR-Cas12a蛋白
- 重组CRISPR-Cas9蛋白
- 重组CRISPR-Cas13a蛋白
- Seebio黄盖高硼硅丝口试剂瓶
- Seebio蓝盖棕色试剂
- Seebio蓝盖试剂瓶
- 500ml广口塑料瓶，棕色，HDPE材质，灭菌
- 土臭素标准液
- 蛋白酶K (源自林伯氏白色念球菌)
- 茚三酮显色溶液套装，日立分析仪专用 (299-70501)
- 氨基酸混合标准溶液,AN-2型 (011-14463)
- 表面润湿张力试验用混合液 Wetting Tension Test Mixture
- StemSure(R) 人多能干细胞培养基
- Peroxidase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (115-035-003)
- 细菌、真菌高灵敏度检测试剂 SLP-HS Single Reagent Set II
- 全能核酸酶
- 吡喹酮
- 新型冠状病毒RBD蛋白(Fc Tag)
- 新型冠状病毒S1蛋白(His Tag)
- 测序级天冬氨酰蛋白内切酶 Endoproteinase Asp-N
- 测序级谷氨酰蛋白内切酶 Endoproteinase Glu-C
- 重组CRISPR-Cas12a蛋白
- 重组CRISPR-Cas9蛋白
- 重组CRISPR-Cas13a蛋白
- Fast DNA Spin Kit for Soil （MP土壤基因组DNA纯化试剂盒）
- 2-AB多糖标记试剂盒
- Seebio黄盖高硼硅丝口试剂瓶
- Seebio蓝盖棕色试剂
- Seebio蓝盖试剂瓶
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